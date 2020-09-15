MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? MasterChef Serhat ile ilgili bilgiler

Serhat Doğramacı MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alıyor. Bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alan başarılı yarışmacı merak edilen isimler arasında. Serhat Doğramacı 23 yaşında ve aşçılık yapıyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Yarışmanın başlarında Serhat Doğramacı, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini dile getirdi.