MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sergen Özen hakkında bilinmeyenler
MasterChef 2021’de dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Sergen Özen kazandı. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olan Özen bu hafta kırmızı takımda yarışıyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler
MasterChef Sergen merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yedeklerden kadroya dahil olarak 16. Yarışmacı olan Sergen Özen esprili tavrı ve yaptığı yemekler ile dikkat çekiyor. MasterChef Sergen yarışmaya Tekirdağ'dan katılıyor.
MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?
Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.