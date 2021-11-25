MasterChef Pelin kimdir, nereli, kaç yaşında?

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MasterChef Pelin merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Pelin Zaman, belirli dönemlerde girmiş olduğu diyaloglarla da dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı Pelin 1988 doğumlu ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hava limanında yolcu hizmetleri memuru olan Pelin Zaman, işletme mezunu. İki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almış. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, bugüne kadar çok sayıda ülke gezmiş.