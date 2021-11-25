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MasterChef Pelin kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Masterchef Pelin#Masterchef Pelin Kimdir#Mastercef Pelin Nereli
MasterChef Pelin kimdir, nereli, kaç yaşında

MasterChef Pelin olarak tanınan Pelin Zaman, MasterChef 2021 kadrosunda gösterdiği efor ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ekran başındaki izleyicilerin merakla takip ettiği yarışmacılardan olan MasterChef Pelin, dünya mutfağı konusunda edindiği bilgileri de program esnasında ortaya koyuyor. Peki, MasterChef Pelin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bilgiler

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MasterChef Pelin merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Pelin Zaman, belirli dönemlerde girmiş olduğu diyaloglarla da dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı Pelin 1988 doğumlu ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hava limanında yolcu hizmetleri memuru olan Pelin Zaman, işletme mezunu. İki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almış. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, bugüne kadar çok sayıda ülke gezmiş.

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