MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında ve kiminle evi? MasterChef Özgül Coşar'ın hayatı

MasterChef Özgül yarışmanın son bölümünde Somer Şef'le girdiği diyalog ile dikkatleri üzerine topladı. Ödül oyunu gecesinde Özgül'ün yaptığı yemeğin tadına bakan Somer Şef çocukların kimin yemeklerini daha çok beğendiğini sordu. Bu soruya babası şeklinde yanıt veren Özgül sosyal medyanın gündemine geldi. Emrullah Coşar ile evli olan Özgül çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini söylemişti.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.

Özgül Emrullah Coşar ile evli ve 2 çocuk sahibi.