MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? Özgül Coşar hakkında bilgiler

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özgül Coşar, 36 yaşında ve gıda mühendisi. Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibi . Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Özgül Coşar, humus ile pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin “evet oyları” ile ilk turu geçmeyi başarmıştı.