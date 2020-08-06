MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? Özgül Coşar hakkında bilgiler
Özgül Coşar, MasterChef ana kadrosunda yer alması kesinleşen isimlerden biri oldu. 5 Ağustos tarihli bölümde ormanlı meyveli tart, zeytinyağlı ve vegan menüsünü en iyi şekilde yaparak rakiplerini eleyen Özgü Coşar, ana kadrodaki 16 isim arasında yer alacak. Peki, MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? Özgül Coşar hakkında bilgiler...
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özgül Coşar, 36 yaşında ve gıda mühendisi. Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibi . Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Özgül Coşar, humus ile pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin “evet oyları” ile ilk turu geçmeyi başarmıştı.
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