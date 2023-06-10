×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

MasterChef ne zaman başlayacak 2023? MasterChef All Star yeni sezon hangi gün? 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef#Yarışma#Masterchef Yeni Sezon Fragman
MasterChef ne zaman başlayacak 2023 MasterChef All Star yeni sezon hangi gün 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 22:47

MasterChef All Star yeni sezon tarihi 1. bölüm fragmanıyla belli oldu. Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye bu sezon All Star konsepti ile izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren seyredenlerden tam not alan yemek yarışması programı MasterChef All Star'ın yayınlanan 1. bölüm tanıtım fragmanında, Somer Sivrioğlu'nun yerine Şef Yılmaz Öztürk'ün bulunması izleyenleri meraklandırdı. Peki, MasterChef ne zaman başlayacak 2023? MasterChef All Star yeni sezon hangi gün? İşte, MasterChef 2023 1. bölüm tanıtım fragmanı ve yeni sezon başlama tarihi,

Haberin Devamı

MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman sorusu yanıt buldu. TV8 ekranlarında dört sezondur izleyenlerle buluşan MasterChef All Star için geri sayım sürerken 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük merakla beklenen MasterChef yarışmacılarından olan Barbaros, Cemre, Alican, Eren, Metin, Uğur, Hasan gibi isimler dikkat çekti. Somer Sivrioğlu'nun fragmanda görülmemesi ise izleyenleri meraklandırdı. Tanıtım fragmanına göre MasterChef All Star yeni sezon 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye All Star başlama tarihi tanıtım fragmanı ile açıklandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Haberin Devamı

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU AYRILDI MI?

Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi izleyenleri meraklandırdı. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Yarışma#Masterchef Yeni Sezon Fragman

BAKMADAN GEÇME!

Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema
Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık