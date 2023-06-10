MasterChef ne zaman başlayacak 2023? MasterChef All Star yeni sezon hangi gün? 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

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MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman sorusu yanıt buldu. TV8 ekranlarında dört sezondur izleyenlerle buluşan MasterChef All Star için geri sayım sürerken 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük merakla beklenen MasterChef yarışmacılarından olan Barbaros, Cemre, Alican, Eren, Metin, Uğur, Hasan gibi isimler dikkat çekti. Somer Sivrioğlu'nun fragmanda görülmemesi ise izleyenleri meraklandırdı. Tanıtım fragmanına göre MasterChef All Star yeni sezon 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye All Star başlama tarihi tanıtım fragmanı ile açıklandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

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MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU AYRILDI MI?

Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi izleyenleri meraklandırdı. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.