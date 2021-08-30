MasterChef Mustafa kimdir, nereli? Mustafa Ozan hakkında bilgiler

Mustafa Ozan, MasterChef 2021 kadrosunda yer alıyor. İlk turda bezelye püresi ve taneleri eşliğinde tarhana soslu levrek yapan ve beğeni kazanan MasterChef Mustafa yedeklerden yarışmaya dahil oldu. İşte Edirneli yarışmacı hakkında bilgiler

MUSTAFA OZAN KİMDİR?

Mustafa Ozan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık mesleğinde profesyonel olarak 4 yıldır İstanbul'da bir restoranda çalışan Mustafa Ozan aslen Edirnelidir. Annesi ve babası olan MasterChef Mustafa’nın abisi kimya mühendisidir.

Yarışmacı, ilk turda bezelye püresi ve taneleri eşliğinde tarhana soslu levrek yapmıştı.

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