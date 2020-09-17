MasterChef kim kazandı? 16 Eylül 2020 MasterChef'te Masterclass'ı kazanan yarışmacı ve 56. son bölüm özeti

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar Masterclass eğitimini almak için mutfakta zamanla yarıştı. Masterclass eğitiminde Somer Şef yarışmacılardan Louisiana Usulü bol baharatlı Tavuk yapmalarını istedi. Yemeği yapan yarışmacılar sonraki turda Danilo Şef'in eğitimine geçti. Tüm turlardan geçerek en iyi yemekleri çıkaran yarışmacı MasterChef kazananı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterHCef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar sırayla Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in Masterclass eğitimini aldı. Mehmet Şef kümes hayvanlarının özelliklerini yarışmacılara anlatarak onlara püf noktalarını anlattı.

Somer Şef ise bir sonraki turda yarışmacılardan Louisiana Usulü bol baharatlı Tavuk yapmalarını istedi.

Son turda Danilo Şef bu kez ördek etiyle ilgili yarışmacılara bilgiler verdi.

Danilo Şef'in Masterclass'ına geçmeye hak kazanan 4 isim Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu.

16 Eylül MasterChef Masterclass kazananı henüz belli olmadı. Kazanan belli olduğu zaman haberimizde yer vereceğiz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin izleyici karşısına çıkan 55. son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayını belirledi.

Duygu, mavi takımda MasterChef 1. eleme adayı olarak Serhat'ın ismini söyledi.

Mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı diğer eleme adayını takım kaptanı seçti. Mavi takım kaptanı olan Furkan, eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi.