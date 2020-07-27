Masterchef Kayhan kimdir? Daha önce Yemekteyiz’e katılan Kayhan Özekin hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye'ye ilk kez tortilla ekmeği ile katılan Kayhan Özekin, düellolarda yaptığı "ali nazik kebabı" ileadını final turuna yazdırmayı başardı. MasterChef yarışışına başarılı bir giriş yapan Kayhan Özekin, 33 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Kayhan Özekin Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu ve mesleği garsonluk.



Masterchef Kayhan Özekin evli ve 5 yaşında bir çocuk sahibi. Çok konuşması nedeniyle jüri üyeleri tarafından zaman zaman eleştirilen Kayhan Özekin, daha önce Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yemekteyiz yarışmalarıyla adını duyurmuştu.