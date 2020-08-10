MasterChef Furkan Yalçın kimdir nereli, kaç yaşında? MasterChef Furkan ile ilgili bilgiler

MasterChef Furkan Yalçın, son günlerde pek çok izleyicinin merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Şeflerin karşısında iddialı konuşmaları ile dikkat çeken MasterChef Furkan Yalçın, kim ve nereli olduğu ile gündemde yer alıyor. Peki, MasterChef Furkan Yalçın kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.

Furkan Yalçın, 16 kişilik kadroya girmeye hak kazandı.