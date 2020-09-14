MasterChef Furkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Furkan Yalçın'ın hayatı

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Furkan Yalçın gündemde yer almaya devam ediyor. Açık sözlü oluşu nedeniyle zaman zaman şeflerle ve yarışmacı arkadaşlarıyla tartışma yaşayan Furkan Yalçın, fu hafta takım kaptanı olarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Babasının aşçıbaşı olmasından dolayı mesleğe ilgi duymaya başlayan MasterChef Furkan Yalçın, Çin Mutfağı üzerine eğitimler almıştır.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindiğini belirtmiştir.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restaurant mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menüsünü sunmaya başlayan Furkan Yalçin, Çin Mutfağı üzerine eğitimler almıştır.

Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef’e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.