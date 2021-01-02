MasterChef final gecesi ile izleyici karşısına çıkıyor! Tezgahta 2 finalist hedefte 1 kupa!

MasterChef 2020 final gecesi ile bu senenin kazanan isimleri belli oluyor. Bu yıl iki gece sürecek olan final etabı, Serhat ile Barbaros arasında geçecek. Cumartesi akşamı ikilinin göstereceği performansa göre alacağı puanlar, pazar günü canlı olarak yayınlanacak olan final gecesinde avantaj sağlayacak.

FİNALDE İKİ İSİM: SERHAT VE BARBAROS

Emir'in bir önceki turda elenmesinin ardından Barbaros ve Serhat'ın kaldığı MasterChef finali, iki isim için de hayli zorlu geçecek. Şeflerin özel yemek beklentilerinin olacağı gecede, yapılan her işleme özel olarak puanlar toplanacak.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl konsept bir aracın ödül olarak verildiği MasterChef'te, bu yıl verilecek olan ödül final gecesinde belli olacak. Verilecek olan maddi ödülün haricinde kupa da, kazanan yarışmacıya takdim edilecek.

GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞAMPİYONU CEMRE OLMUŞTU

MasterChef'de geçtiğimiz yıl final etabında kıyasıya mücadele gerçekleşmişti. Cemre ve Alican'ın karşı karşıya geldiği finalde, en iyi yemeği yapan kişi Cemre olmuş ve adını 2019 MasterChef şampiyonu olarak yazdırmıştı.

Puanlamalar sonrasında Cemre 43 puan, Alican 42 puan alarak yarışmayı sonlandırmıştı.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizmişti.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Amerika ve Almanya’da çalışanMasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” yanıtını vermişti.