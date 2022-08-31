Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

MasterChef Fatma Nur'dan olay yaratacak sözler! Metin, Yağız, Melih Burak, Onur…

Güncelleme Tarihi:

#Masterchef Fatma Nur#Masterchef Metin#Masterchef Yağız
MasterChef Fatma Nurdan olay yaratacak sözler Metin, Yağız, Melih Burak, Onur…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:56

MasterChef’in yeni bölümünde kırmızı takım yarışmacısı Fatma Nur mavi takımda yer alan Metin, Yağız, Melih Burak, Onur ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Fatma Nur, ‘Metin, Yağız, Melih Burak, Onur hepsi bir takım oluşturup kızları yazdılar.’ dedi. Burak Kaya da açıklamaları ile Fatma Nur’a destek verdi.

Haberin Devamı

MasterChef’in yeni bölüm fragmanına Fatma Nur’un açıklaması ve Burak Revanbahş ile yaşadığı tartışma damga vurdu. 57. bölüm fragmanında Fatma Nur, ‘Metin, Yağız, Melih Burak, Onur hepsi bir takım oluşturup kızları yazdılar.’ dedi. Yağız, ‘Fatma Nur’un ne dediğinin farkında olduğunu düşünmüyorum.’ açıklamasını yaptı.

Burak Kaya, ‘Friendmaster Türkiye başladı şef.’ dedi. Yağız, ‘Saçma sapan şeyler alıyoruz şu an karşıdan, ithamlar alıyoruz. Ben öyle kıvıracak bir adam değilim.’ dedi.

Burak Kaya ise, ‘Tamam abiciğim biz anladık.’ yanıtını verdi.

FATMA NUR VE BURAK ARASINDA GERGİN ANLAR

Hint mutfağından yemeklerin yapılacağı bölümde Fatma Nur ve Burak Revanbahş arasında tartışma yaşandı. Fatma Burak’a bakarak ‘Hayırdır?’ dedi. Burak, ‘Sonra ağlama. Sen çok kaşındın’ yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef Fatma Nur#Masterchef Metin#Masterchef Yağız

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer