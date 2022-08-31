MasterChef Fatma Nur'dan olay yaratacak sözler! Metin, Yağız, Melih Burak, Onur…

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MasterChef’in yeni bölüm fragmanına Fatma Nur’un açıklaması ve Burak Revanbahş ile yaşadığı tartışma damga vurdu. 57. bölüm fragmanında Fatma Nur, ‘Metin, Yağız, Melih Burak, Onur hepsi bir takım oluşturup kızları yazdılar.’ dedi. Yağız, ‘Fatma Nur’un ne dediğinin farkında olduğunu düşünmüyorum.’ açıklamasını yaptı.

Burak Kaya, ‘Friendmaster Türkiye başladı şef.’ dedi. Yağız, ‘Saçma sapan şeyler alıyoruz şu an karşıdan, ithamlar alıyoruz. Ben öyle kıvıracak bir adam değilim.’ dedi.

Burak Kaya ise, ‘Tamam abiciğim biz anladık.’ yanıtını verdi.

FATMA NUR VE BURAK ARASINDA GERGİN ANLAR

Hint mutfağından yemeklerin yapılacağı bölümde Fatma Nur ve Burak Revanbahş arasında tartışma yaşandı. Fatma Burak’a bakarak ‘Hayırdır?’ dedi. Burak, ‘Sonra ağlama. Sen çok kaşındın’ yanıtını verdi.

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