MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında? Eray Aksungur hakkında bilgiler…

MasterChef’in aşçı yarışmacılarından biri olan Eray Aksungur, 23 yaşında. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jürisi olduğu, formatı Hülya Ekşigil tarafından yazılan 'Lezzet Akademisi' yarışma programında yer alan Eray Aksungur, tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile MasterChef’e katılmıştı. Binlerce kişi arasından MasterChef ana kadrosuna girmeyi başaran Eray Aksungur’un yarışmadaki akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.