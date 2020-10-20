MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler
MasterChef Emir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Emir Elidemir MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Yarışmacı bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Peki MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İzmir’de dünyaya gelen Emir hakkında bilgiler
Emir Elidemir MasterChef 2020’de bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında bulunuyor. MasterChef Emir yarışmanın başarılı isimleri arasında yer alıyor. İşte 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Emir hakkında detaylar
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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