MasterChef eleme adayları kimler oldu? 29. bölüm dokunulmazlığı kazanan takım ve MasterChef ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında macerasına devam eden MasterChef Türkiye dokunulmazlık ve ilk eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. İlk kez bir oyunda karşılaşan takımlar, dokunulmaz olmak için 5 farklı yemek yaptı. Şeflerin tadımıyla kırmızı takım parfeyi daha iyi yaparken, börekleri daha başarılı yapan mavi takım oldu. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığı gecede kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim elemeden kurtuldu. Gecenin sonunda ise 2 aday eleme potasına girdi. İşte, son bölümle ilgili ayrıntılar.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi.

Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Sedat seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Celal ve Sedat oldu.

MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 29. bölümünde şefler takım oyununda yarışmacılardan, taze kabak çorbası, baklava hamurunda mantarlı börek , Ilık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta, şeftalili parfe yapmasını istedi.

5 farklı yemek için şefler takımlara 1 saat süre verdi. Sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef takımların yemeklerinin tadına baktı.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım parfeyi daha iyi yaparken mavi takım börekleri daha başarılı hazırladı. Kabak çorbasını daha iyi yapan takım mavi takım seçildi. Dana nuar rosto ve palentada başarılı olan takım da kırmızı takım oldu. 2-2 eşitlik sağlanınca salata yemeğinin değerlendirilmesi mavi takıma kazandırdı.

Mavi takım böylece MasterChef'te dokunulmazlığı kazanarak dokunulmazlığı alan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasıyla, kırmızı takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi. Heyecanlı oyunda şefler kırmızı takımdan üç ismi açıkladı. Furkan 3. olurken, 2. olan isim Ayyüce oldu. MasterChef'te ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef 17 Ağustos tarihli bölümünde takımlar kuruldu.

Mavi takım kaptanı olan Tanya kendi takımına, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah'ı seçti.

Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal'i takımına aldı.