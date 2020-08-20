MasterChef eleme adayları kimler oldu? 19 Ağustos MasterChef bireysel ve ikinci dokunulmazlığı kazanan takım

Ekran macerasına devam eden MasterChef Türkiye. 19 Ağustos Çarşamba akşamı 30. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. İkinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, kendi seçtiği malzemelerle yemek yaptı. En başarısız yemeği yapan mavi takım dokunulmazlığı kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan mavi takım yarışmacısı Özgül eleme adayını seçti. Heyecanın devam ettiği yarışmanın önceki bölümünde, Celal ve Sedat eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kabak çiçeği dolmasını en iyi yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, eleme potasından kurtuldu. Dokunulmaz olan Özgül, ilk eleme adayı olarak Eray'ın ismini verdi.

Mavi takımda diğer eleme adayı ise Esra oldu. MasterChef'in önceki bölümünde, kırmızı takımdan Celal ve Sedat eleme adayı olarak belirlenmişti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'te Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kendi seçtikleri malzemelerle yemek yapmasını istedi.

Pre Fix Menü hazırlayan yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler dokunulmazlığı 2-1'lik skorlaırmızı takıma verdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir kez daha mutfağa girdi.

Bu kez şefler yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapmasını istedi. Somer Şef'in imza yemeği olan kabak çiçeği dolmasını en iyi yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim Özgül oldu.

MASTERCHEF'TE KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef 17 Ağustos tarihli bölümünde takımlar kuruldu.

Mavi takım kaptanı olan Tanya kendi takımına, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah'ı seçti.

Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal'i takımına aldı.