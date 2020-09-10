MasterChef eleme adayları belli oldu - 9 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kimler girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Zorlu geçen takım oyununda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı yaptığı dana fileto yemeği ile kazanan Emir ise eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı kesinleşmiş oldu. İşte, MasterChef Türkiye son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emir seçti. MasterChef Emir, mavi takımda bir ismi eleme potasına gönderdi. Emir eleme adayı olarak Ebru'nun ismini verdi. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi.

Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı almak için zamanla yarıştı.

Kendilerine verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri seçti.

Kararını bildiren şefler dokunulmazlık oyununun kazananı olarak kırmızı takımı seçti. Böylece mavi takım yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ikinci kez dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireyse dokunulmazlığı almak için bir kez daha mücadele verdi.

Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan dana fileto yapmasını istedi.

En iyi yemeği yaparak dokunulmazlığı alan isim MasterChef Emir oldu.