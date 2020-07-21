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Televizyon
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

MasterChef Celal Sarıgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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MasterChef Celal Sarıgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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MasterChef tanıtımlarında dikkat çeken isimlerden biri de Celal Sarıgül oldu. MasterChef 5. Bölümünde jüri üyelerinin karşısına çıkacak olan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacı adaylarından Celal Sarıgül, 1994 doğumlu.  Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

 

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