MasterChef Çağla kimdir, kaç yaşında, nereli? Yarışmaya geri dönen Çağla Levent'ten açıklama

MasterChef Türkiye'nin final eleme turunda yarışmacılar arasında yer alan Çağla, izleyenler tarafından merak ediliyor. Son bölümde migren rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını söyleyen MasterChef Çağla cuma akşamı yarışmaya yeniden dahil oldu. El lezzetine güvenen Çağla meze yaparak geçimini sağlıyor.

MASTERCHEF ÇAĞLA'DAN AÇIKLAMA

MasterChef Çağla yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı ekranlara gelen bölümünde rahatsızlığı nedeniyle açıklamada bulundu. "Migren atağı geçirdim. Çok bir ağırdı. İğneler ve ilaçlarla iyileştim. Şuan buradayım" dedi.

Mehmet Şef'in migren ataklarının sık sık yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine Çağla,"Ben burada olacağım. Değil migren hiçbirşey beni yıkamaz" dedi.

MASTERCHEF ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla Levent, 31 yaşında. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. El lezzetine güvenen Çağla Güven, meze yaparak geçimini sağlıyor ve satışını online sistem üzerinden yapıyor.

Anne ve babası beş yaşındayken ayrılan Çağla Levent, kardeşlerini kendisi büyütmüş ve bu süreçte yemek yapmayı öğretmiş. Babasının öldürüldüğü gün MasterChef’e katıldığını gözyaşlarıyla anlatan Levent, babasını öldüğü zaman başarılı bir öğrenci olduğunu ve kros takımı kaptanlığı yaptığını ancak yaşananları kaldıramayıp lise sonda okulu bıraktığını belirtti. Genç yaşta evlenen ve erken yaşta anne olan Çağla Levent, evliliği yürümediği için boşandığını ve ayaklarının üzerinde tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.