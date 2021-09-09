MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? Azize Polat hakkında bilinmeyenler

MasterChef yarışmacılarından olan Azize, bu hafta eleme potasında yer alıyor. Kırmızı takım yarışmacısı olan Azize Polat ev hanımı. Aşçılık eğitimi olmayan MasterChef Azize’nin yedeklerdeyken gösterdiği gelişme şefler tarafından çok beğenilmişti.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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