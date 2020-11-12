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Televizyon
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce kimdir nereli kaç yaşında?

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MasterChef Ayyüce kimdir nereli kaç yaşında?
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MasterChef Ayyüce yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Diğer yarışmacılara nazaran küçük durması dolayısıyla yaşı merak edilen MasterChef Ayyüce, yarışma öncesinde mutfak geçmişine sahiptir. Peki, MasterChef Ayyüce Kamit kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

MasterChef'e İstanbul'dan katılan 1996 doğumlu Ayyüce Kamit, aslen Sakaryalıdır. Dört yıldır aşçılık yapan Ayyüce Kamit, MasterChef Türkiye 2020'de rakipleri geçerek son 16'ya kalan isimlerden birisi oldu. MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu olarak önce bir üst tura, ardından ana kadroya geçmeyi başarmıştı.

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