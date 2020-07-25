MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? İşte final turuna çıkan Ayyüce Kamit'in hayatıyla ilgili bilgiler

MasterChef'in son bölümünde üçlü düellolarda rakiplerini geçen MasterChef Ayyüce Kamit final turuna adını yazdırdı. Ayyüce Kamit daha önceki ilk turda jüri üyelerinden 3 evet almıştı. İşte, final turuna çıkan Ayyüce Kamit'in hayatıyla ilgili bilgiler.

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

24 yaşında olan ve aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce Kamit yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.

Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.