"Maske Kimsin Sen?" sunucusu Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

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Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.