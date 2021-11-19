‘’Maske Kimsin Sen?’’ Kanal D’de başlıyor

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‘’The Masked Singer’’ adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programında; Türkiye’nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecekler. Ünlü jüri üyeleri, dedektiflik yapacak; aynı zamanda stüdyodaki seyirciler de yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu yaptığı, yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın’ın yer aldığı programda, her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Çekimlerinin son hızla devam ettiği “Maske Kimsin Sen?” yakında Kanal D ekranında izleyicileri şaşırtmaya geliyor.

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