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Televizyon
Haber Giriş: 12.09.2020 - 22:53 | Son Güncelleme:

Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayınlandı ! Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

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Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı yayınlandı ! Maria İle Mustafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Maria ile Mustafa dizisinin 2. bölüm tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Maria ile Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında Mustafa ile Gonca'nın evli olduğunu öğrenen Maria'nın Kapadokya'yı terk etmeye karar vermesi damga vurdu. Dizi ekranlara gelirken Maria ile Mustafa oyuncula kadrosu da dikkatleri üzerine topluyor. Peki,Maria İle Mustafa oyuncuları kimler? İşte, Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı ve dizinin oyuncu kadrosu  ilgili ayrıntılı bilgiler.

Maria ile Mustafa dizisi 13 Eylül Pazar akşamı 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Maria ve Mustaf arasında evlilik olayının ortaya çıkmasının ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte, Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanından görüntüler.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır.

Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı’nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

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