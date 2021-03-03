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Televizyon
Haber Giriş: 03.03.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u ile ilgili bilgiler

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Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u ile ilgili bilgiler

Kuruluş Osman izleyicileri Malhun Hatun ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakterini canlandırıyor. İşte Malhun Hatun hakkında bilgiler

Malhun Hatun, Kuruluş Osman’ın merak edilen karakterleri arasında yer alıyor. Osman Gazi’nin eşi olan Malhun Hatun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi vardır.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

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