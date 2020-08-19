Son Güncelleme:
Malazgirt 1071'e Külliye’de gala
MALAZGİRT Zaferi’ni beyazperdeye taşıyan “Malazgirt 1071” filminin galası, 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
30 EKİM’DE VİZYONDA
Okçular Vakfı’nın Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yılı etkinlikleri kapsamında gösterilecek film, Külliye’de yapılacak gösterimle eşzamanlı olarak Malazgirt’te
de seyirciyle buluşacak. TRT ile 2506 Sinema’nın ortak yapımcılığında, Konya’da 7 haftada çekilen filmin bütçesi 14 milyon lira.
“Malazgirt 1071”in 30 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle