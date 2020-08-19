Malazgirt 1071'e Külliye’de gala

30 EKİM’DE VİZYONDA



Okçular Vakfı’nın Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yılı etkinlikleri kapsamında gösterilecek film, Külliye’de yapılacak gösterimle eşzamanlı olarak Malazgirt’te

de seyirciyle buluşacak. TRT ile 2506 Sinema’nın ortak yapımcılığında, Konya’da 7 haftada çekilen filmin bütçesi 14 milyon lira.

“Malazgirt 1071”in 30 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.