Mahsun Kırmızıgül: Yeni dizimizin heyecanı başlıyor

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MAHSUN Kırmızıgül önceki akşam KKTC’deki Savoy Otel’de sahne aldı. Sanatçı, Kanal D’de yayınlanacak yeni dizisi “Güzel Atlar Diyarı” için çalıştığını duyurdu:

“Uzun zamandır dizi projem için çalışıyorum. Bu ay çekimler başlayacak. 1-2 bölüm kamera arkasının başında olacağım. Genel yönetmenliğini yapacağım. Kamera arkası benim için daha iyi duruyor. Oyunculuk başka bir şey... Bir dram dizisi olacak. Çekimler Karadeniz bölgesinde, Diyarbakır, Kapadokya ve İzmir’de gerçekleşecek. Sete çıkmak için heyecanlıyım. Oyuncu kadrosunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız.”



DAHA DA SAHNEYİ BIRAKMAM



Mahsun Kırmızıgül, 2024 yılı mesajı da verdi:

“Herkesin gönlünden geçen, tüm dileklerin kabul edildiği ve huzur içinde yaşayacağımız bir yıl olsun. Gazze’yi görüyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar devam ediyor ve çocuklar ölüyor. Umarım barışın egemen olduğu bir yıl olur. Bütün insanların dilekleri yerine gelir. Acı bir sene olmasın. 2023, benim açımdan güzel geçti. 2023’te yıllar sonra sahneye çıktım ve bundan mutluyum. Daha da bırakmam...” Geçtiğimiz günlerde annesinin Alzheimer olduğunu açıklayan Kırmızıgül, “Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun” dedi.

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AŞK İÇİN YORGUNUM

Mahsun Kırmızıgül, aşk hayatıyla ilgili “Bu halimle beni kimse çekemez. Yorgunum ve zamanım yok. Hem sahne hem dizi zor işler. Benim öyle arayışım yok” açıklamasını yaptı.