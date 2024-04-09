Mahmut Tuncer: Lahmacunu ekmeğe sarıp yerdik

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Şarkıcı, çocukken yaşadığı zorlukları anlattı. Tuncer, çocukken lahmacunu ekmeğe sarıp yediklerini söyledi:

“6 kardeşiz, annem ve babamla toplam 8 kişilik bir aileyiz. Yarım kilo kıymadan kaç lahmacun çıkar? Zaten yılda bir lahmacun yapılırdı onu da doymak için ekmeğe sarıp yerdik. Şöhreti yakalayınca para kazanmaya başladım.” 4 çocuk babası şarkıcı, kız babası olmanın zor olduğunu dile getirdi: “Büyük kızım Pınar’ı arkadaşları arardı. Telefonda karşıma erkek sesi çıkarsa ‘Kimsin lan sen’ derdim. Bir daha da aramazlardı. Benim zorluğumu Pınar çekti sefasını da Gizem yaşadı.”