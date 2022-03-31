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Mahkum bu hafta yok mu? Mahkum yeni bölüm ne zaman?

#Mahkum#Mahkum Yeni Bölüm#Mahkum Neden Yok
Mahkum bu hafta yok mu Mahkum yeni bölüm ne zaman

Mahkum bu hafta yok mu sorusu, dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Savcı Fırat Bulut'un suçsuzluğunu ispatlama mücadelesini ele alan dizi, her hafta perşembe günü yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyordu. Peki, Mahkum bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

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Mahkum yeni bölümü ile merak ediliyor. Her hafta perşembe günü izleyicilerle buluşan Mahkum dizisinin bu hafta tekrar bölümü ile izleyicilerle buluşacağı iddia edildi. Peki, Mahkum bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

MAHKUM BU HAFTA YOK MU?

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Mahkum dizisinin 31 Mart Perşembe günü yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ancak kanalın yayın akışında yeni bölüm yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz. Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat’ın kalemi çoktan kırılmıştır.

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