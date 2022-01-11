Mahkum 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahkum yeni bölüm ne zaman bu hafta var mı?

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Mahkum 5. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta macerasına ara veren dizi FoX TV ekranlarında 13 Ocak Perşembe akşamı sevenleri ile yeniden buluşacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fırat'ın kızının yaşadığını söylemesi merak uyandırdı. Fragmanda yer alan kız çocuğu ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

MAHKUM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…”

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı’yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

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Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…