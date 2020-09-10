Lucifer dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Lucifer oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Lucifer dizisi 2016 yapımlı olan bir polisiye dizisidir. Lucifer dizisi Amerikan yapımlı bir dizi olup urban fantezi ve komedi drama alanında çekilmiş diziler arasında yer almaktadır. Lucifer dizisinin her bir bölümü ortalama olarak 40 dakikadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen bu dizi İngilizce dilinde çekilmektedir. İlk bölümü 25 Ocak 2016 yılına yayınlanan dizinin son bölümü ise 8 Mayıs 2019 yılında yayınlanmıştır. Dizinin yapım şirketi ise Marco Beltrami ve Dennis Smith'tir. Lucifer dizisi Fantastik dalına çekilmiş olan bir dizidir.

Lucifer Dizisinin Konusu Nedir?

Lucifer bir cehennem lordudur. Lucifer tüm hayatını ailesi ile birlikte cehennemde geçirmektedir. Fakat bir gün bu hayattan sıkılan Lucifer artık dünyaya gelmeye karar verir. Hayatının kalanını bundan böyle bir fani olarak geçirmeye karar verir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletine yerleşen Lucifer dünyaya yardımcısı olan Mazikeen ile birlikte gelmiştir. Mazikeen Lucifer'in sözünden çıkmayan onun her dediğini yapan bir yardımcısıdır. Cehennemdeki yardımcısı ile birlikte Los Angeles eyaletinde bar işletmeye karar verirler.

Dizinin ana karakteri olan Lucifer'ın hayatı olumsuzluklar ile birlikte geçer. İstediği gibi gitmeyen hayatı ona bazı zorluklar yaşatacaktır. İşlettiği barın önünde bir cinayet işlenir. Olay ise Lucifer ve yardımcısına kadar uzanır. Kriminal inceleme yapan polisler olayın içine Lucifer'ı da dahil ederler. Bunun yanında ise cehennemde ki ailesi Lucifer'ı geri döndürmek için uğraşır. Cehennem'e geri dönmek istemeyen Lucifer bir yandan Amerikan polisleri bir yandan da ailesi uğraşır. Ayrıca şeytani dürtüleri ile de uğraşan Lucifer iç dünyası ile de uğraşma halindedir.

Lucifer Dizisi Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Lucifer dizisi 83 bölüm ve 5 sezondur.

Lucifer Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Tom Ellis: Lucifer

2) Lauren German: Dedektif Chloe Decker

3) Kevin Alejandro: Dedektif Dan Espinoza

4) D. B. Woodside: Amenadiel Canaan

5) Lesley-Ann Brandt: Mazikeen Smith

6) Rachael Harris: Dr. Linda Martin

7) Tricia Helfer: Charlotte Richards

8) Aimee Garcia: Ella Lopez

9) Scarlett Estevez: Trixie

Lucifer Yönetmeni Kimdir?

Lucifer dizisinin yönetmeni Tom Kapinos'dur.

Lucifer Yapımcısı Kimdir?

Lucifer dizisinin yapımcısı Tom Kapinos'dur.

Lucifer Senaristi Kimdir?

- Tom Ellis

- Lesley-Ann Brant

- Tom Kapinos

- Len Wiseman

- Jeremy Davies

- Hal Ozsan

- Mark Tonderai