Lucifer 5. sezon ne zaman başlıyor? Lucifer 5. sezon Neflix’te

Lucifer 5. sezon ile ilgili araştırmalar hızlandı. Lucifer 5. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu yanıt buldu. Netflix tarafından dizinin yeni sezonu izleyicinin beğenisine sunuldu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos’ta dizinin sekiz bölümü yayınlandı.

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizinin 5. sezonu 21 Ağustos’ta izleyici ile buluştu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos’ta dizinin sekiz bölümü yayınlanacak.

Sezonun ikinci kısmının ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

LUCİFER’IN KONUSU NEDİR?

Cehennemin Tanrılığından bıkan mutsuz Lucifer (Şeytan), Los Angeles’ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hakimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir bar açıp artık fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi(melek) ve babası(tanrı) onu rahat bırakmaz.