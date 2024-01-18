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‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala

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#Lohusa#Gupse Özay#Barış Arduç
‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 10:37

Gupse Özay’ın yeni filmi “Lohusa”nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti. Kahkaha dolu anlara sahne olan galada, davetliler gülüp oyuncuları ayakta alkışlandı.

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Gupse Özay’ın yazıp başrolü oynadığı, Kıvanç Baruönü’nün yönettiği “Lohusa”nın galasına filmin oyuncuları Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu katıldı.

Gupse Özay, en doğal halleriyle kamera karşısına geçtiğini söyledi:

‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala

“Aynı anda gülüp aynı anda duygulanacakları bir film oldu. Lohusalık gerçek. Hem trajik hem komik... Fakat her zorluk gibi el ele verince kolay aşılan bir şey.” Film, bir lohusanın hikayesinin etrafında hem çocuk sahibi olan hem de olmayan insanların hikayesinden kesitlerden oluşuyor.

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‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala

Can, Mustafa’ya benziyor

Yeni anne Ezgi Mola da galaya katıldı. Mola, “Annelik çok güzel geçiyor. Ben de gerçek bir lohusa olarak geldim. Bebeğimiz eşim Mustafa’ya çok benziyor ama zaman içinde bana döneceğini düşünüyorum. Mustafa da şu an evde Can’a bakıyor” dedi.

‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç, “Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını da paylaşmaya geldim. Ben karımın anneliğinden de yaptığı işlerden de çok razıyım. Yazdı ve çıktı, çalışkanlığına hayranım karımın” dedi.

‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala

Bengisu Uzunöz - Sarp Apak
‘Lohusa’ya kahkaha dolu gala
Defne Samyeli

 

 

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#Lohusa#Gupse Özay#Barış Arduç

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