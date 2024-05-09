Limit Yok (Limitless) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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LİMİT YOK (LİMİTLESS) FİLMİ KONUSU

Yaşamı pek de parlak olmayan Eddie, New York'ta düzensiz bir hayat yaşayan ve pek de başarılı sayılmayacak bir yazardır. Kız arkadaşından ayrıldığı bir gün yolda eski bir arkadaşıyla tanışan Eddie'nin hayatı tamamen değişecektir. Eski arkadaşından aldığı bir hap, Eddie'nin beyninin tam kapasite çalışmasını sağlıyordur. Bu ilaç sayesinde eski dünyası değişen, hayata farklı bir gözle bakmaya başlayan Eddie paraya, çekiciliğe ve yüksek bir zekaya sahip olur. Ama aradan çok zaman geçmez, bu yüksek güçün yan etkilerinin ortaya çıkması gecikmez.

LİMİT YOK FİLMİ OYUNCULARI

Bradley Cooper, Edward "Eddie" Morra rolünde

Robert De Niro, Carlos "Carl" Van Loon rolünde

Abbie Cornish, Lindy rolünde

Anna Friel, Melissa Gant rolünde

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Johnny Whitworth, Vernon Gant rolünde