Lezzet Düşkünleri'nde kim elendi?

Lezzet Düşkünleri haftanın finali bölümünde birinci olan ve elenen çift belli oldu. 6 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılan Lezzet Düşkünleri haftanın finalinde 10 bin liralık ödülün sahibi ile birlikte Lezzet Düşkünleri'ne veda edecek ikili belli oldu. Beş çift, hafta içi yemeklerini hazırlamış, rakiplerinin beğenisine sunmuştu. Rakipleri tarafından ve Gabriele şef tarafından verilen puanlar sonrasında ilk iki çift birincilik için yarışırken son iki çift ise yarışmada kalabilmek için mücadele etti.



GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ TAKIM KAZANDI?



Gabriele şefin verdiği puanlar ile birlijte ilk iki sırada yer alan Boğaçhan Şef ve Gökhan Şef'in takımı yeniden mutfağa girdi ve on bin liralık birincilik ödülünü kazanmak için yarıştılar. Lezzet Düşkünleri yarışmacılarının verdiği oylardan Gökhan Şef'e 5, Boğaçhan Şef'e 1 oy çıktı. Lezzet Düşkünleri haftanın finalinde on bin liralık ödülü kazanan takım Gökhan Şef'in takımı oldu.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ'NDE KİM ELENDİ?



Pınar Şef ve takımı ile Selen Şef ile takımı için yarışmacılar oylama yaptı. Oylama sonucunda sandıktan çıkan oylardan Selen ve Gizem için 4 oy, Pınar ve Doğa için 2 oy çıktı.



Geçen hafta yayına başlayan Lezzet Düşkünleri evinde puanlama sonrasında son ikide kalanlar evde kalmak için bir kez daha hünerlerini sergiledi. Seyirci oylaması sonucunda bu hafta Lezzet Düşkünleri evine veda eden ikili netlik kazandı.