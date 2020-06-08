Lezzet Düşkünleri Tuğba ve Berna Kimdir?

Lezzet Düşkünleri yeni yarışmacısı Berna Okul, Alanya'da dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berna, 14 yaşından bu yana mutfağa ilgili. İstanbul'da birlikte yaşadığı ablasıyla yarışma katılan Berna Bebek'te kafe işletiyor. Aşçılık eğitimi gören Berna Okul, 21 yaşında Aşçıbaşılık görevini üstlendi.Sporla ilgilenen ve ata binen Berna Okul, kendisini hayvan dostu, işkolik ve seyahat aşığı olarak tanıtıyor. Berna Okul'un yüzmede Akdeniz ikinciliği bulunuyor.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ TUĞBA OKUL KİMDİR?

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.