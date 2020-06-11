Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Gabriele Sponza'nın biyografisi

İzmir'in tanınmış bir ailesinden gelen Gabriele Sponza, 1982 yılında İzmir'de doğdu. Annesi İngiliz Clarke ailesinden, babası ise İtalyan Sponza ailesine mensup. Liseyi İzmir'de tamamlayan Gabriele Sponza, yüksek eğitim için Amerika'da Johnson& Wales University'e gitti. Baba mesleği olan kuyumculuk yerine mutfağa yönelen Gabriele Sponza, orada hem mutfak sanatları, hem mutfak işletmeciliği üzerine eğitim aldı. Kendini eğitmek adına Fransa'nın en güney bölgesinde 'Perigord'a gitti. Le Vieux Logis Restaurant'ta 6 ay boyunca eğitim aldı. Fransa'nın Marsilya bölgesinde 3 yıldız Michelin sahibi 'Le Petit Nice Restaurant'na gitti. Orada balıkta bölüm şefi oldu. Sonra İspanya'ya gitti ve 1,5 sene orada çalıştı. Oradan Mutfak Sanatları Akademi'sine geçiş yaptı. Eğitmen olarak 1,5 sene orada çalıştı.

Alaçatı ve Alsancak'ta bazı restoranlara danışmanlık veren Gabriele Sponza, 2020 sezonunda Lezzet Düşkünleri programını sunmaya başladı.