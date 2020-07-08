Lezzet DÃ¼ÅŸkÃ¼nleri yeni bÃ¶lÃ¼mleri ile ekranlarda yer almayÄ±nca pek Ã§ok vatandaÅŸ tarafÄ±ndanÂ Lezzet DÃ¼ÅŸkÃ¼nleri bitti mi ve yeni bÃ¶lÃ¼m neden yok sorusu ile araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Peki, TV8 ekranlarÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Lezzet DÃ¼ÅŸkÃ¼nleri bitti mi? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler

LEZZET DÃœÅžKÃœNLERÄ° BÄ°TTÄ° MÄ°?

YayÄ±n saati 16.00'dan 10.00'a Ã§ekilenÂ Lezzet DÃ¼ÅŸkÃ¼nleri, Ã¶nceki hafta yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almasÄ±na raÄŸmen yayÄ±nlanmayÄ±nca pek Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan merakla araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ancak TV8 yÃ¶netiminden konuyla ilgili herhangi bir resmi aÃ§Ä±klama gelmedi.

LEZZET DÃœÅžKÃœNLERÄ° SUNUCUSU GABRÄ°ELE SPONZA KÄ°MDÄ°R?Â

Ä°zmir'in tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir ailesinden gelen Gabriele Sponza,Â 1982 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de doÄŸdu. Annesi Ä°ngiliz Clarke ailesinden, babasÄ± ise Ä°talyan Sponza ailesine mensup. Liseyi Ä°zmir'de tamamlayan Gabriele Sponza, yÃ¼ksek eÄŸitim iÃ§in Amerika'da Johnson& Wales University'e gitti. Baba mesleÄŸi olan kuyumculuk yerine mutfaÄŸa yÃ¶nelen Gabriele Sponza, orada hem mutfak sanatlarÄ±, hem mutfak iÅŸletmeciliÄŸi Ã¼zerine eÄŸitim aldÄ±.Â Kendini eÄŸitmek adÄ±na Fransa'nÄ±n en gÃ¼ney bÃ¶lgesinde 'Perigord'a gitti.Â Le Vieux Logis Restaurant'ta 6 ay boyunca eÄŸitim aldÄ±.Â Fransa'nÄ±n Marsilya bÃ¶lgesinde 3 yÄ±ldÄ±z Michelin sahibi 'Le Petit Nice Restaurant'na gitti. Orada balÄ±kta bÃ¶lÃ¼m ÅŸefi oldu. Sonra Ä°spanya'ya gitti ve 1,5 sene orada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Oradan Mutfak SanatlarÄ± Akademi'sine geÃ§iÅŸ yaptÄ±. EÄŸitmen olarak 1,5 sene orada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

AlaÃ§atÄ± ve Alsancak'ta bazÄ± restoranlara danÄ±ÅŸmanlÄ±k verenÂ Gabriele Sponza, 2020 sezonundaÂ Lezzet DÃ¼ÅŸkÃ¼nleri programÄ±nÄ± sunmaya baÅŸladÄ±.Â