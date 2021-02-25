Leyla Bilginel kimdir, evli mi? İşte Leyla Bilginel 'in özel hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler

Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Asıl soyadı Kömürcü’dür ancak kendi seçtiği ‘Bilginel’ soyismini aldı.

Üniversiteden sonra 2 yıl tiyatro eğitimi aldı, 3 yıl habercilik yaptı. İlk olarak bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde yer aldı. 2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev aldı. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

2014 yılında Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurdu. Leyla Bilginel, 2007 yılında Amerika'daki bir sperm bankasında geçirdiği küçük operasyon sonucu hamile kalmıştı. Daha önce hiç evlenmeyen Leyla Bilginel, bu dönemin evliliklerine inanmadığını dile getirmişti.

2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçiren Leyla Bilginel, sosyal medyadan yardım istemişti.