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Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hakkında bilgiler

#Lerzan Mutlu #Lerzan Mutlu Kimdir#Lerzan Mutlu Yaş
Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli Lerzan Mutlu hakkında bilgiler

Lerzan Mutlu merak edilen isimlerden biri oldu. İbo Show’un 30 Mart konukları arasında Lerzan Mutlu da yer alıyor. Peki, Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Lerzan Mutlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkıları ve yaptığı programlar ile bilinen Lerzan Mutlu aynı zamanda dizilerde de rol almıştır. Lerzan Mutlu, bir dönem Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu üstlenmişti.

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Ünlü Şarkıcı Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Buradaki eğitimini yarım bıraktı. Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Lerzan'la Çok Mutlu programını yapmıştır.

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LERZAN MUTLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)

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