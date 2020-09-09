Leon filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Leon filmi oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Leon filmi her yaştan insan arasında en popüler filmler arasında olması nedeni ile hala yaygın olarak izlenilmektedir.

Leon Filminin Konusu Nedir?

Leon: sevginin gücü filmindeki Leon karakteri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde ikamet etmekte olan ve patronu Tony'den çeşitli işleri alan bir tetikçidir. Bu karakter yaşantısını kurallardan oluşturmuştur. Ayrıca sert ve tam olarak bir profesyonel tetikçidir. Leon, Mathilda isminde küçük bir kız çocuğu ile tanışır ve yolları bir şekilde kesişir böylece hiç alışkın olmadığı yeni bir dünyaya kapılarını açar.

Leon filmi tüm dünyada nerdeyse herkes tarafından izlenen ve büyük ses getirmiş bir filmdir. Bu filmde bazı kesimler tarafından yaş farkı olan iki insanın arasında aşk olduğu iddia edilip eleştirilmesine rağmen aslında bu iki kişi arasında aşk yoktur. Küçük Mathilda'nın Leon'a karşı olan düşünceleri ve hisleri normal aşk dışında, küçük bir çocuk olan kendisine ilk kez iyi davranan birisine duyduğu sevgidir. Filmde her ne kadar Mathilda aşık olduğundan bahsetse bile burada bahsettiği aşk küçük bir çocuğun hislerini basit bir şekilde belirtmesi olarak nitelendirilmelidir. Bir tetikçe olan Leon'un da Mathilda'ya karşı duymuş olduğu hislerinde hayatında onu tanıyana kadar hiç görmediği şekilde bir sıcaklığa duyduğu özlem ve verilen duygusal tepkidir.

Leon Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem değer gören Leon: sevginin gücü filmi toplamda 1 seridir. Bu dizi toplamda 132 dakika sürmektedir.

Leon Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Leon filmini ilgi çekici hale getiren oyuncu kadrosu çok güçlüdür. Başrol oyuncular Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman ve Danny Aiello şeklindedir. Özellikle küçük yaşına rağmen Natalie Portman’ın bu filmdeki oyunculuğu her zaman için çok sevilmektedir. Bir tetikçiyi canlandıran Jean Reno, 12 yaşında ailesi öldürüldükten sonra tetikçi tarafından himayeye alınan kızı canlandıran Natalie Portman filmde yer almaktadır. Film sevginin gücünü anlatmaktadır.

Leon Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe oldukça ünlü olan bu filmin yönetmeni Luc Besson’dur.

Leon Filmi Yapımcısı Kimdir?

Leon filminin yapımcısı Patrice Ledoux’dur.

Leon Filmi Senaristi Kimdir?

Leon: sevginin gücü filminin senaristi ve yönetmeni Luc Besson’dur. Luc Besson çok kaliteli bir film yazarak ve yöneterek ismini sektöre kazıtmıştır.

Leon Filmi IMDB puanı kaçtır?

18 Kasım 1994 yılında çıkan Leon filminin imdb puanı seyircilerden aldığı oylar ile 10 üzerinden 8.5’dir ve Leon: sevginin gücü filmi en iyi 250 film arasından 31. sırada yer almaktadır.