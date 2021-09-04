La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero kimdir? İşte Ursula Corber’in sevgilisi

Güzel oyuncu Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989 tarihinde İspanya’nın Barcelona kentinde doğdu. Corbero, çocukluk yıllarındayken reklam filmlerinde oynamaya başladı. Daha sonra henüz 13 yaşındayken bir televizyon dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Ursula Corbero 2008 yılına gelindiğinde Física o Química isimli dizide hayat verdiği Ruth Gomez karakteriyle İspanya’da tanınırlığını artırdı.



Başarılı oyuncu 2015 yılında komedi türündeki Cómo Sobrevivir a una Despedida isimli filmde başrol olarak rol aldı. Ancak Ursula Corbero'nun oyunculuk hayatındaki en büyük çıkışı önce Antena 3 kanalında yayınlanan ve bir sezon sonra Netflix’te yayınlanarak dünya çapında bir kitleye ulaşan La Casa de Papel dizisindeki karakteri Tokyo ile yaşadı. Corbero'nun, Najwa Nimri, Alba Flores, Alvaro Morte gibi isimlerle birlikte rol aldığı dizinin sevilmesinin ardından devam ettirilmesine karar verildi ve güzel oyuncu 4.sezonun sonuna kadar dizide kaldı. Beşinci sezon ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizideki karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan ve dünya çapında takipçi kitlesi olan oyuncu aynı zamanda modelliğe de devam ediyor.



Ursula Corbero 2016 yılından beri Chino Darín ile birlikte. Güzel oyuncunun Arjantinli sevgilisi Chino Darín de kendisi gibi oyuncu.

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