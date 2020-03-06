La Casa De Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı! 4. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 4. sezon fragmanında ekrana gelen görüntüler detaylar dizinin ekrana geleceği tarihi merak ettirmeye başladı. Sezon finalini yürekleri ağza getiren görüntülerle yapan La Casa De Papel, yeni sezonda ise Profesör ve polisler arasındaki taktik savaşlarını ekrana getirecek. Peki, La Casa De Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, yeni bölüm fragmanı ve tarih bilgileri

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 4. sezon 3 Nisan 2020 tarihinde ekranlarda olacak. İşte, La Casa De Papel'in yeni sezonunda ekrana gelecek olayların önizlemesi;