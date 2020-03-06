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Televizyon
Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

La Casa De Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı! 4. sezon ne zaman başlayacak?

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La Casa De Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı! 4. sezon ne zaman başlayacak?
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La Casa De Papel 4. sezon fragmanı 5 Mart Perşembe günü resmen yayınlandı. Geçtiğimiz sezon heyecan dolu sahnelerle sezon finali yapan La Casa De Papel, 4. yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşleri sarpa saran Profesör'ün çözüm yolu bulmaya çalıştığı La Casa De Papel 4. sezon fragmanında, Lizbon lakabı alan Raquel'in serbest kalma şartıyla itirafçı olması işleri iyice karıştıracak. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte, yeni sezon fragmanı ve detaylı bilgiler

La Casa De Papel 4. sezon fragmanında ekrana gelen görüntüler detaylar dizinin ekrana geleceği tarihi merak ettirmeye başladı. Sezon finalini yürekleri ağza getiren görüntülerle yapan La Casa De Papel, yeni sezonda ise Profesör ve polisler arasındaki taktik savaşlarını ekrana getirecek. Peki, La Casa De Papel 4. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, yeni bölüm fragmanı ve tarih bilgileri

 

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 4. sezon 3 Nisan 2020 tarihinde ekranlarda olacak. İşte, La Casa De Papel'in yeni sezonunda ekrana gelecek olayların önizlemesi;

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