Kendisi bütün gece sevgilisini öpücüklere boğdu... Selena'ya bir fotoğrafı bile çok gördü

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İddiaya göre bir ünlü, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir başka ünlüye izin vermedi.. Sonra da ödül töreninde bir köşede yan yana gelen iki yıldız dedikoduya başladı.

Bakalım Altın Küre gecesinde yaşandığı ileri sürülen olaylara.

İddialara göre Selena Gomez, Tmothee Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi. Ama buna Kylie Jenner karşı çıktı.

Tören gecesine ünlü oyuncu Timothee Chalamet, bir süredir birlikte olduğu Kylie Jenner ile birlikte katıldı. Aşklarıyla herkesi şaşırtan Chalamet ile Jenner, kırmızı halıya birlikte çıkmadılar.

Jenner, sevgilisiyle birlikte objektiflere poz vermedi. Ama gece boyunca oturdukları masada birbirlerini öpücüklere boğdu genç çift.

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İşte söylentiler de onlarla ilgili... Daha doğrusu Kylie Jenner ile... İddialara göre törenin konuklarından biri olan Selena Gomez, Timothee Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi.

Fakat Kylie Jenner buna izin vermedi. İddialara göre Timothee'yi, Selena Gomez'den kıskandı.

Selena Gomez, bu olayı yakın dostu Taylor Swift'e anlattı. İki arkadaş gecenin geri kalanını Kylie Jenner dedikodusu yaparak geçirdi.

Bu gelişme üzerine ısrar etmeyen Selena Gomez, aynı törende konuk olan yakın dostu Taylor Swift'in yanına gitti.

Yine iddialara göre Gomez ile Swift, gecenin geri kalanını Kylie Jenner'ın dedikodusunu yaparak geçirdi.

Hatta; Selena Gomez'in kulağına fısıldadıklarını dinlerken Swift'in ağzını hayretle açarak onu dinlemesi kameralara bile takıldı.

Timothee Chalamet kırmızı halıya yalnız çıktı.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet aşkı 2023 yılının büyük sürprizlerinden biri olarak hafızalara yerleşti.

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Kimse onları birbirine yakıştıramazken iki genç, önce gizli gizli sonra da kamera karşısında haklarındaki bütün bu söylentileri doğruladı.

İddialara göre Selena Gomez, sevgilisiyle fotoğraf çektirmek isteyince Kylie Jenner "hayır" diyerek bunu engelledi.