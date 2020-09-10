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Haber Giriş: 10.09.2020 - 03:04 | Son Güncelleme:

Kuzuların Sessizliği dizisinin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Kuzuların Sessizliği oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

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Kuzuların Sessizliği dizisinin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Kuzuların Sessizliği oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
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Sinema tarihine çekilmiş olan pek çok başyapıt film bulunmaktadır. Yabancı filmler ülkemizde de oldukça fazla sevilmekte ve izlenmektedir. Kuzuların Sessizliği'de çekilmiş olan bir yabancı film olup, ülkemizde ki en sevilen yabancı filmler arasında yer almaktadır. Kuzuların Sessizliği filmini ilk kez duyan film severler ise internet üzerinden bu filme dair araştırma yapmaktadırlar. Peki, Kuzuların Sessizliği filminin konusu nedir? Kuzuların Sessizliği filminin uluslararası IMDb puanı kaçtır? Kuzuların Sessizliği filminde hangi oyuncular oynamakta ve bu filmin yönetmeni kimdir? İşte Kuzuların Sessizliği filmine dair bilgileri derledik.

Kuzuların Sessizliği en iyi erkek oscarı dalında ödül almış bir filmdir. 1991 yapımlı olan bu film korku ve gerilim dalında çekilmiş bir filmdir. Kuzuların Sessizliği filmi toplam 2 saat 18 dakikadır. Bu film ünlü yazar Thomas Harris'in yine aynı isimli romanında uyarlanmış bir filmdir. Bu film toplamda 7 dalda Oscar'a aday olmuş bir filmdir.

 Kuzuların Sessizliğin Filminin Konusu Nedir?

 Clarice Starlin bir FBI ajanıdır. FBI ajanı olan Starlin, akademiyi de yeni bitirmek üzeredir. Starlin, korkunç bir sapkının peşinden gitmekle görevli olan bir ajandır. Ajan Starlin, kurbanlarının derisini yüzerek öldüren azılı bir katilin peşinden gitmektedir. Bu azılı katilin elinde olan bir kadın vardır. Starlin'in asıl görevi ise bu katilin elinde olan kadını sağ salim kurtarmaktır. Katil tam anlamı ile bir psikopattır. Yakalanması ise oldukça güçtür.

 Ajan Starlin bu katile ulaşmak için Doktor Hannibal ile işbirliği yapmaya karar verir. Bunun için ise öncelikle bu doktorun güvenini kazanması gerektiğini bilir. Ajan Starlin doktor ile arayı iyi tutabilmek için bir plan yapar ve gözüne girmeye çalışır.

 Kuzuların Sessizliği IMDb Puanı Kaçtır?

 Kuzuların Sessizliği filminin IMDb puanı 8.6'dır.

 Kuzuların Sessizliği Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

 1) Jodie Foster: Clarice Starling

 2) Lawrence A. Bonney: FBI Instructor

 3) Kasi Lemmons: Ardelia Mapp

 4) Lawrence T Wrentz: Agent Burroughs

 5) Scott Glenn: Jack Crawford

 6) Anthony Heald: Dr. Frederick Chilton

 7) Frankie Faison: Barney

 8) Don Brockett: Friendly Psychopat

 9) Frank Seals Jr

 10) Stuart Rudin: Miggs

 11) Anthony Hopkins: Dr. Hannibal Lecter

 12) Maria Skorobogatov: Young Clarice

 13) Jeffrie Lane: Clarice'nin Babası

 14) Leib Lensky: Mr. Lang

 15) George Red Schwartz: Mr. Lang's Driver

 Kuzuların Sessizliği Yönetmeni Kimdir?

 Kuzuların Sessizliği filminin yönetmeni Jonathan Demme'dir.

 Kuzuların Sessizliği Yapımcısı Kimdir?

 Kuzuların Sessizliği filminin 4 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

 - Kenneth Utt

 - Gary Goetzman

 - Edward Saxon

 - Ron Bozman

 Kuzuların Sessizliği Senaristi Kimdir?

 Kuzuların Sessizliği filminin senaristi Ted Tally'dir.

 Kuzuların Sessizliği Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?

 Kuzuların Sessizliği filmi için ayrılan bütçe 19 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 272.742.922 dolardır.

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