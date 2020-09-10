Kuzuların Sessizliği dizisinin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Kuzuların Sessizliği oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Kuzuların Sessizliği en iyi erkek oscarı dalında ödül almış bir filmdir. 1991 yapımlı olan bu film korku ve gerilim dalında çekilmiş bir filmdir. Kuzuların Sessizliği filmi toplam 2 saat 18 dakikadır. Bu film ünlü yazar Thomas Harris'in yine aynı isimli romanında uyarlanmış bir filmdir. Bu film toplamda 7 dalda Oscar'a aday olmuş bir filmdir.

Kuzuların Sessizliğin Filminin Konusu Nedir?

Clarice Starlin bir FBI ajanıdır. FBI ajanı olan Starlin, akademiyi de yeni bitirmek üzeredir. Starlin, korkunç bir sapkının peşinden gitmekle görevli olan bir ajandır. Ajan Starlin, kurbanlarının derisini yüzerek öldüren azılı bir katilin peşinden gitmektedir. Bu azılı katilin elinde olan bir kadın vardır. Starlin'in asıl görevi ise bu katilin elinde olan kadını sağ salim kurtarmaktır. Katil tam anlamı ile bir psikopattır. Yakalanması ise oldukça güçtür.

Ajan Starlin bu katile ulaşmak için Doktor Hannibal ile işbirliği yapmaya karar verir. Bunun için ise öncelikle bu doktorun güvenini kazanması gerektiğini bilir. Ajan Starlin doktor ile arayı iyi tutabilmek için bir plan yapar ve gözüne girmeye çalışır.

Kuzuların Sessizliği IMDb Puanı Kaçtır?

Kuzuların Sessizliği filminin IMDb puanı 8.6'dır.

Kuzuların Sessizliği Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Jodie Foster: Clarice Starling

2) Lawrence A. Bonney: FBI Instructor

3) Kasi Lemmons: Ardelia Mapp

4) Lawrence T Wrentz: Agent Burroughs

5) Scott Glenn: Jack Crawford

6) Anthony Heald: Dr. Frederick Chilton

7) Frankie Faison: Barney

8) Don Brockett: Friendly Psychopat

9) Frank Seals Jr

10) Stuart Rudin: Miggs

11) Anthony Hopkins: Dr. Hannibal Lecter

12) Maria Skorobogatov: Young Clarice

13) Jeffrie Lane: Clarice'nin Babası

14) Leib Lensky: Mr. Lang

15) George Red Schwartz: Mr. Lang's Driver

Kuzuların Sessizliği Yönetmeni Kimdir?

Kuzuların Sessizliği filminin yönetmeni Jonathan Demme'dir.

Kuzuların Sessizliği Yapımcısı Kimdir?

Kuzuların Sessizliği filminin 4 tane yapımcısı bulunmaktadır. Bunlar;

- Kenneth Utt

- Gary Goetzman

- Edward Saxon

- Ron Bozman

Kuzuların Sessizliği Senaristi Kimdir?

Kuzuların Sessizliği filminin senaristi Ted Tally'dir.

Kuzuların Sessizliği Bütçe ve Hasılat Ne Kadar?

Kuzuların Sessizliği filmi için ayrılan bütçe 19 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 272.742.922 dolardır.