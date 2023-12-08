‘Kuzey’i neden koruduğunu biliyorum’ Doktor Nilüfer geçmişiyle yüzleşti...

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Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu ve Efe Poylu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alan AyNa Yapım imzalı ‘Bir Derdim Var’ beşinci bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

Dizinin büyük ilgi gören dördüncü bölümünde;

Nilüfer hocanın ifadesinin ardından, hastaneye götürülen Kuzey, sinir krizi geçirdi. Olan bitene anlam veremeyen Savcı Ömer, Nilüfer’in otomobilinde düşürdüğü ilaçları tekrar kontrol etti.

Savaş, Nilüfer’e Kuzey ile fikrini neden değiştirdiğini sordu.

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DOĞA ANNESİNİ YARALADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gördüğü halüsinasyondan sonra annesini yaralayan Doğa, sedye ile kliniğe getirildi. Kriz geçiren Doğa’ya Savaş ve Nilüfer yardım etti.

Doğa’nın annesi polislere yaşananların kaza olduğunu söyledi. Doktor İpek, Meral’e kızının neyi olduğunu sordu ve yaşananları anlatmasını istedi.

Daha sonra Nilüfer, Meral ile baş başa kaldı kızı Doğa hakkında bilgi aldı. Meral’e eşini soran Nilüfer ‘boşandık’ cevabını aldı.

Doğa’nın babasıyla görüşmediğini anlatan Meral, ‘İş kolik, ilgisiz’ dedi.

Kutay kızının hastaneye getirildiğini öğrenince Doğa’yı görmek istedi. Doktor İpek de şu an kızını göremeyeceğini söyledi. Kutay, ‘karım nerede’ diye sordu. Doktor İpek de ‘eski karınız’ sözleriyle onu düzeltti.

Meral, eşiyle boşanma sürecini Nilüfer hocaya anlattı. Eski eşinin sorunlu bir insan olduğunu, kızının babasını görmek istemediğini söyledi.



Meral boşandıktan sonra Ozan ile tanıştığını, sevgili olduğunu anlattı.

Sakinleşen Doğa annesi ve babasıyla görüştü. Bu görüşmeler kayıt altına alındı.

Görüntülerde anne ve babanın birbirini suçladığı anlar ekrana yansıdı.

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Meral ve eski eşi Kutay kavga ederken Meral’in sevgilisi Ozan, Doğa’nın telefonunu gizlice alıp aralarındaki mesajlaşmaları sildi.

KUZEY KLİNİĞE GERİ DÖNDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuzey’in hastaneye döndüğünü öğrenen arkadaşları büyük sevinç yaşadı.

Doktor Savaş, Başhekim Damla’nın yanına gidip, Nilüfer’e karşı cephe alması gerektiğini söyledi. Odaya giren hasta bakıcı Nimet, Damla ve Savaş’ı baş başa samimi bir şekilde gördü.

Kuzey, Doktor Savaş ile görüşmek istediğini söyledi. ‘Nilüfer hoca deli’ diyen Kuzey, ‘olmayan kişilerle konuşuyor, kafa gitmiş onun’ sözleriyle Nilüfer’i suçladı.

Savaş hocaya bir anlaşma teklif eden Kuzey, ‘Nilüfer’in hasta olduğunu kanıtlarım, sen de beni mahkemeye çıkarırsın’ dedi.

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DOĞA'NIN NESİ VAR?

Doğa ile görüşen ekip onun hareketlerini gözlemledi. Doğa’nın kameralara karşı bir hassasiyetinin olduğunu anlayan Nilüfer, neler hissettiğini sordu. Doğa’nın cevabı ise ‘beni izliyor’ oldu.

Meral kızının neyi olduğu araştırmaya başladı. Kızının telefonunu karıştıran Meral’e, sevgilisi Ozan karşı çıktı. Sevgilisinden şüphelenen Meral ‘senin benden sakladığın bir şey yok değil mi’ diye sordu. Öfkelenen Ozan evi terk etti.

Savcı Ömer, Doğa’nın ifadesini almak için hastaneye gitti. Ömer daha sonra ‘Kuzey’i neden serbest bırakmadığını’ sordu. Nilüfer’in cevabı ise 'raporumda sunacağım’ oldu.

Halüsinasyon görmeye devam eden Doğa, çığlıklarıyla hastaneyi inletti.

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NİLÜFER, YUSUF'A GERÇEKLERİ ANLATTI

Doktor Yusuf, Nilüfer’e Kuzey’i neden salmadığını sordu. Nilüfer de, ‘Babaannesi bana Kuzey’i salma’ dedi. Çünkü babası hapisten çıkmış, oğluna zararlı haplar vererek kumar oynatıyor. Verdiği haplar çok tehlikeli’ açıklamasını yaptı.

Doktor Savaş ikiliyi konuşurken gördü. Kuzey’in tedavisini yürütmek istediğini söyledi.

Yaşanan olayların ardından iyice gerilen Nilüfer, gençlik haliyle kavgaya ederken, Kuzey'in babası Huzur ile karşılaştı. Huzur ile de tartışan Nilüfer'i Savcı Ömer gördü. Hemen Nilüfer’in yanına koşan Ömer, neyi olduğunu sordu. Nilüfer de tam o anda baygınlık geçirdi.

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ÖMER'İN BÜYÜK ŞÜPHESİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra baş başa kalan ikili sohbet etti. Ömer, Nilüfer’e neyi olduğunu sordu. Nilüfer de ‘yaptıklarım suç teşkil ediyor, duymak istiyor musun’ diye sordu.

Savcı Ömer sessiz kaldı. Daha sonra kararından vazgeçen Ömer ‘Merak ediyorum. Ne oldu sana Ömer olarak soruyorum? Yardım etmek istiyorum’ dedi. İkili arasında duygusal ve romantik anlar yaşandı. Ömer ile yakınlaşan Nilüfer bir anda kriz geçirdi. Gençlik haliyle konuşan Nilüfer kendini lavaboya kilitleyip, ağlamaya başladı. Nilüfer’e yardımcı olmaya çalışan Ömer, büyük hayal kırıklığına uğradı.

KUZEY BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Kuzey’in babası Huzur, hastaneye oğlunu görmeye gitti. Yusuf hoca, doktor Savaş’a engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Baba-oğul Nilüfer hoca hakkında konuştu. Huzur, oğluna Nilüfer ile aralarında geçenleri anlattı. Kuzey de babasına ‘bu kadın deli, var olmayan biriyle konuşuyor’ dedi.

Kuzey’in babası Huzur, Savcı Ömer’in yanına gitti. Huzur, Nilüfer’i Savcı Ömer’e şikayet etti.

Kuzey’in babaannesi hastaneye gidip torunuyla konuştu. Torununu babasıyla görüşmemesi konusunda uyardı: ‘Ne olursa olsun sen Nilüfer hocaya güven’

NİLÜFER GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Meral, kızı Doğa’nın elbiselerini götürmek için hastaneye gitmeye karar verdi. Sevgilisi Ozan ise elbiseleri kendisinin götürebileceğini söyledi. Meral de bu teklifi kabul etti. Hastaneye giden Ozan, doktor Nilüfer ile karşılaştı. Doğa’nın sosyal medya hesabını bulan Nilüfer, Ozan ile çekildiği fotoğrafları gösterdi. Ozan da, bu söylediklerimi ‘Meral’in bilmemesi lazım’ sözleriyle ‘Doğa galiba benden hoşlanıyor’ açıklamasını yaptı.

Doktor İpek ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Sibel, Doğa’nın evine gidip ipucu aradı.

Doktor Nilüfer, Doğa’nın anne, babası ve Meral’in sevgilisi Ozan’ı bir odada topladı. Kızlarını arada bırakmamaları konusunda uyardı.

Aynı anda Doktor İpek’in Doğa ile konuşmasını odada bulunanlara izletti.

Doğa her şeyi itiraf etti: ‘Gizli kamerayı babam koydurdu. Babam ne dediyse ben onu yaptım. Annem Ozan abiyle çok mutlu, artık gülüyor. Ben de annemin mutlu olması için kamerayı söktüm. Babama da ‘bozuldu’ dedim. Daha sonra babamla görüşmek istemedim. Ben babamdan kaçtıkça annem mutlu oldu. Asıl mesele ben değilmişim ikisi de kendisini düşünmüş. Çocukları seçim yapmaya zorlamak büyük haksızlık’

'İSTEMESEN DE SENİ KORUYACAĞIM'

Günler sonra Kuzey ile yüzleşen Nilüfer, ona gerçekleri anlattı. ‘Babanın senin zekanı kullanmak için, uyarı verdiğini biliyorum’ dedi. Kuzey de buna karşı çıktı.

Nilüfer ise, “Bu ilacın bağımlılık etkisi var ve ‘sen bağımlı olma’ diye seni serbest bırakmadım. Sen istemesen de seni koruyacağım” dedi.

NİLÜFER’İN GEÇMİŞTE NE YAŞADI? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doktor Yusuf, Nilüfer’le konuştu, ‘Kuzey’i neden koruduğunu biliyorum, gördüm Nilüfer, Kuzey’in doğum tarihini. Onunla aynı gün doğmuş bu yüzden. Onu koruyorsun’

Duydukları karşısında çok şaşıran Nilüfer, Kuzey’in dosyasını araştırdı. Gözyaşlarına boğulan Nilüfer’in yardımına arkadaşı Yusuf koştu.

Daha sonra mezarlığa giden Nilüfer, ‘Masal’ adında birinin mezarlığını ziyaret etti.

Gözyaşlarına boğulan Nilüfer, yine çocukluğu ile konuştu.

SAVCI ÖMER, KUZEY İLE GÖRÜŞTÜ

Savcı Ömer, Kuzey ile görüşmek istedi. Babasının Nilüfer hakkında söylediklerini soran Ömer, ‘Nilüfer hakkında ne biliyorsun, neye şahit oldun’ diye sordu.