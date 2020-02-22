Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 22. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Kuzey ve kızlarının yaptığı plan bu hafta dizide heyecanlı anların yaşanacağının sinyallerini verdi. işte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın merakla beklenen 22. bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, gerçeklerin peşine düşmüşken Kuzey de özgürlüğünün peşindedir. Kızlarıyla birlikte Tülin’den belgeleri almak için uğraşmaktadır. Kuzey ve kızları son bir plan yaparlar. Artık belgelere çok yaklaşmışlardır. Fakat tahmin edemedikleri şey, Yıldız’ın da onların ensesinde olduğudur.

Kuzey ve kızlar, planlarının kusursuz işlemesi için tüm hazırlıkları yaparlar. Fakat hiçbir entrika kusursuz değildir. Kuzey’in belgeleri almak için son derece masumane başlayan planı, gecenin sonunda içinde herkesin debelendiği bir arap saçına döner. Kuzey de Yıldız da hiç ummadıkları birden fazla sürprizle yüz yüze gelirler.