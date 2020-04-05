Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4 Nisan Cumartesi tarihli yayınlanan 27. bölümünde, çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ersoy Güler'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin son bölümünde, Kuzey'in aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak istemesi dikkat çekti. Peki, yeni bölümde neler olacak? Fragman yayınlandı mı? İşte, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 28. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.